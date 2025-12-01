  1. В Украине

В Одессе будут судить мужчину, который разрушил 86 памятников на кладбище

22:00, 1 декабря 2025
Мужчина в нетрезвом состоянии разрушал надгробия, причинив родственникам умерших ущерб более чем на миллион гривен.
В Одессе будут судить мужчину, который разрушил 86 памятников на кладбище
В Одессе будут судить 38-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над могилами на кладбище в Пересыпском районе Одессы. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, он повредил 86 памятников, причинив родственникам умерших ущерб на сумму более одного миллиона гривен.

Инцидент получил огласку в конце августа, когда директор кладбища обратился в полицию с сообщением о разрушенных надгробиях.

Правоохранители, прибыв на место, зафиксировали повреждение 29 плит.

Дальнейшее расследование установило: к вандализму причастен мужчина, который в нетрезвом состоянии приходил на территорию кладбища и из хулиганских побуждений разрушал памятники. С умершими и их родственниками он знаком не был и, по его словам, сожалеет о содеянном.

В ходе следствия инспекторы выяснили, что фигурант повредил в общей сложности 86 памятных сооружений. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Согласно заключению экспертов, ущерб превысил один миллион гривен.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — в надругательстве над могилами, совершенном из хулиганских побуждений. На данный момент досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Национальная полиция полиция Одесса

