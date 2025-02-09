В час війни наше населення проти виборів, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що всі хотіли би, щоб закінчилась війна і відбулися вибори.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни країни проти проведення виборів під час війни. Про це Глава держави сказав в інтервʼю британському мовнику ITV News.

«Ми всі хотіли би щоб закінчилась війна, і ми провели би вибори, і ми як ніхто хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів. Всі люди проти. Чому? Тому що всі розуміють, що відбудеться», - сказав Президент.

Глава держави наголосив, що не боїться виборів, а для їх проведення треба закінчення або призупинення воєнного стану.

«Якщо ми призупинимо воєнний стан - ми втратимо армію. Рускіе будуть щасливі. Питання боєздатності, духу ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію. І це факт. Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому і морально навіть ті хто не будуть повертатись. Все, це пауза», - сказав він.

Зеленський зазначив, що Росія цим скористається для наступу та контрнаступальних дій.

«Друге. А як всім голосувати? Як будуть військові голосувати? Це технічно дуже складно. Без них голосувати нечесно. Вони захищають твою демократію. А про яку демократію ми говоримо якщо ті хто її захищають не можуть голосувати? Тобто тут потрібно думати що з цим робити», - сказав він.

Також він нагадав про людей, які знаходяться за кордоном та на тимчасово окупованій території.

«Там (за кордоном, - ред) 8 млн людей. Як голосувати без них? Треба обов'язково розуміти, що вони могли скористатись абсолютним своїм правом громадянина України. І що робити з мільйонами які на окупованих територіях?», - заявив він.

Також Президент додав, що Росія скористається цим, щоб нав’язати свою пропаганду.

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