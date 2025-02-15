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Українці не хочуть цього, – Володимир Зеленський зробив заяву про вибори

12:42, 15 лютого 2025
Президент заявив, що готовий говорити про вибори.
Українці не хочуть цього, – Володимир Зеленський зробив заяву про вибори
Джерело фото: MSC
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Більшість українців не хочуть проведення президентських виборів до закінчення війни у країні. Про це 15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього. Повністю не хочуть цього, бо вони бояться, ми втратимо воєнний стан, солдати повернуться додому і Путін захопить всю нашу територію. Зараз ми мобілізовані... Дуже важливо зберегти це. Нам потрібна єдність в країні. Питання в тому, як вижити. Якщо комусь це не подобається – вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть», - зазначив Зеленський.

Раніше Глава держави наголосив, що не боїться виборів, а для їх проведення треба закінчення або призупинення воєнного стану.

«Якщо ми призупинимо воєнний стан - ми втратимо армію. Рускіе будуть щасливі. Питання боєздатності, духу ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію. І це факт. Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому і морально навіть ті хто не будуть повертатись. Все, це пауза», - сказав він.

Зеленський зазначив, що Росія цим скористається для наступу та контрнаступальних дій.

«Друге. А як всім голосувати? Як будуть військові голосувати? Це технічно дуже складно. Без них голосувати нечесно. Вони захищають твою демократію. А про яку демократію ми говоримо якщо ті хто її захищають не можуть голосувати? Тобто тут потрібно думати що з цим робити», - сказав він.

Також він нагадав про людей, які знаходяться за кордоном та на тимчасово окупованій території.

«Там (за кордоном, - ред) 8 млн людей. Як голосувати без них? Треба обов'язково розуміти, що вони могли скористатись абсолютним своїм правом громадянина України. І що робити з мільйонами які на окупованих територіях?», - заявив він.

Також Президент додав, що Росія скористається цим, щоб нав’язати свою пропаганду.

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Володимир Зеленський

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