Я не зніматиму питання членства України в НАТО зі столу, — Володимир Зеленський

Україна ніколи не відмовиться від членства в НАТО, — сказав Президент Зеленський.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що не відмовиться від членства України у НАТО.

"Я не вірю в безпекові гарантії без Америки. Це буде слабко. Америка не надасть гарантій, якщо європейські гарантії не будуть сильними. Я також не зніматиму членство України в НАТО зі столу", — сказав Зеленський.

Втім, за словами Зеленського, забаганки Путіна мають силу заблокувати рішення НАТО.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський заявив – якщо двері Альянсу залишаться зачиненими, Україна має побудувати НАТО на своїй території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.