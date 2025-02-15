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Хто із жінок може вийти на пенсію в 50 років

13:51, 15 лютого 2025
Для жінок 1961 року народження пенсійний вік підвищено з 1 квітня 2021 року.
Хто із жінок може вийти на пенсію в 50 років
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До 2028 року в Україні щороку підвищуються вимоги до страхового стажу, і у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Це правило поширюється як на чоловіків, так і на жінок. Про це пише "На пенсії".

З 1 квітня 2021 року було підвищено пенсійний вік для жінок, народжених у 1961 році. Відтоді всі українці незалежно від статі виходять на пенсію у 60 років, а пенсійний вік для жінок щороку поступово зростав на пів року.

У 2021 році завершився фінальний етап підвищення пенсійного віку. Крім того, відповідно до пенсійної реформи 2017 року, передбачено поступове збільшення вимог до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком.

Починаючи з 2018 року, вимога до стажу підвищується на 12 місяців, а в 2028 році він досягне 35 років. Тому важливий акцент тепер не на вік, а саме на набутий стаж. Якщо жінка у 60 років не матиме 32 роки стажу у 2025 році, то вона не зможе вийти на пенсію за віком, доведеться продовжувати працювати, щоб накопичити необхідну кількість стажу.

Достроковий вихід на пенсію з 50 років стосується багатодітних матерів. Так, жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років і за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Достроково може вийти на пенсію не лише багатодітна мама, а й багатодітний тато.

На вибір матері або у разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, батькові призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

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