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Кто из женщин может выйти на пенсию в 50 лет

13:51, 15 февраля 2025
Для женщин 1961 года пенсионный возраст повышен с 1 апреля 2021 года.
Кто из женщин может выйти на пенсию в 50 лет
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До 2028 года в Украине ежегодно повышаются требования к страховому стажу, и в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа. Это правило распространяется как на мужчин, так и женщин. Об этом пишет "На пенсии".

С 1 апреля 2021 года был повышен пенсионный возраст для женщин, рожденных в 1961 году. С тех пор все украинцы, независимо от пола, выходят на пенсию в 60 лет, а пенсионный возраст для женщин ежегодно постепенно рос на полгода.

В 2021 году завершился финальный этап повышения пенсионного возраста. Кроме того, согласно пенсионной реформе 2017 года, предусмотрено постепенное увеличение требований к страховому стажу, необходимому для назначения пенсии по возрасту.

Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, а в 2028 году он достигнет 35 лет. Поэтому важный акцент теперь не на возраст, а именно на приобретенный стаж. Если женщина в 60 лет не будет 32 лет стажа в 2025 году, то она не сможет выйти на пенсию по возрасту, придется продолжать работать, чтобы накопить необходимое количество стажа.

Досрочный уход на пенсию с 50 лет касается многодетных матерей. Так, женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Досрочно может выйти на пенсию не только многодетная мама, но и многодетный отец.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей осуществлялось родителем, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

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