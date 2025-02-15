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Владимир Зеленский призвал ЕС создать собственную армию

12:20, 15 февраля 2025
Президент призвал создать объединенные вооруженные силы Европы.
Владимир Зеленский призвал ЕС создать собственную армию
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Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 15 февраля призвал Европу создать объединенные вооруженные силы.

«Нам нужна своя армия, армия Европы. Я верю, что пришло время для создания вооруженных сил Европы», – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что Европе нужно понять, что нужно защищать свои дома.

«Без Украины европейская армия не сможет остановить РФ, – подчеркнул он. – Но объединенная армия сможет. Оружие, санкции, политическое давление, единство – это то, что можете предоставить вы. Три года войны создали основу для объединенных европейских сил».

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Владимир Зеленский

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