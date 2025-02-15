Путин не готовится к миру и планирует снова направить войска в Беларусь, — Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что, по имеющейся разведывательной информации, Россия летом планирует отправить войска в Беларусь под предлогом учений.

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Президент Владимир Зеленский выступил на главной сессии конференции в Мюнхене 15 февраля. Во время речи он отметил, что россияне специально ударили дроном по ЧАЭС 14 февраля, что свидетельствует о том, что Путин не готовится к концу войны.

"Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше "Шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки", - заявил Президент.

Также он рассказал, что, по данным разведки, РФ летом планирует отправить войска в Беларусь под предлогом учений. По словам Зеленского, это может стать плацдармом для военных операций против Европы. Именно так и произошло с Украиной.

"Но именно так готовилось вторжение в Украину три года назад. Назначены ли они для нападения на Украину? Может и нет, а может, для нападения на вас", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что РФ может начать новую операцию под фальшивым флагом.

"А если Россия начнет операцию под фальшивым флагом или просто без опознавательных знаков из Беларуси - как это было с Крымом в 2014 году - как быстро союзники ответят? И ответят ли вообще?", - отметил Глава государства.

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