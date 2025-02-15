Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Путін не готується до миру і планує знову направити війська до Білорусі, — Зеленський

12:01, 15 лютого 2025
Володимир Зеленський повідомив, що, за наявною розвідувальною інформацією, Росія влітку планує відправити війська до Білорусі під приводом навчань.
Путін не готується до миру і планує знову направити війська до Білорусі, — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський виступив на головній сесії конференції в Мюнхені 15 лютого. Під час промови він зазначив, що росіяни спеціально вдарили дроном по ЧАЕС 14 лютого, що свідчить про те, що Путін не готується закінчувати війну.

"Росія не готується до діалогу, майже кожного дня направляє сотню або більше "Шахедів". Також здійснюються звичайні ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. А ще цього року планує створити 15 нових дивізій. Путін може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі", - заявив Президент. 

Також він розповів, що, за даними від розвідки, РФ влітку планує відправити війська до Білорусі під приводом навчань. За словами Зеленського, це може стати плацдармом для військових операцій проти Європи. Саме так і сталось з Україною.

"Але саме так готувалося вторгнення в Україну три роки тому. Чи призначені вони для нападу на Україну? Може й ні, а може для нападу на вас", - сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський додав, що РФ може почати нову операцію під фальшивим прапором.

"А якщо Росія почне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі - як це було з Кримом у 2014 році - як швидко союзники дадуть відповідь? І чи дадуть відповідь взагалі?", - зазначив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

росія путін Україна Білорусь війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив порядок використання бюджетних коштів на електронні браслети для засуджених

Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту «Електронний засіб контролю і нагляду», а саме для забезпечення здійснення органами пробації контролю за засудженими.

В Україні створять новий Спеціалізований адміністративний суд — Комітет рекомендував прийняти закон в цілому

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

«Такого немає навіть у Габоні» - у Верховній Раді розповіли про експерименти над судовою владою під час процесу євроінтеграції

У Верховній Раді надали свою оцінку подіям судової реформи останніх років.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Конфіскація активів за серйозні порушення санкцій — в Офісі Президента пояснили суть законопроекту про відповідальність за обхід санкцій

Законопроект Президента пропонує визначити, що розуміється під обходом санкцій та передбачити такі його форми: набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області