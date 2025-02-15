Путін не готується до миру і планує знову направити війська до Білорусі, — Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що, за наявною розвідувальною інформацією, Росія влітку планує відправити війська до Білорусі під приводом навчань.

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Президент Володимир Зеленський виступив на головній сесії конференції в Мюнхені 15 лютого. Під час промови він зазначив, що росіяни спеціально вдарили дроном по ЧАЕС 14 лютого, що свідчить про те, що Путін не готується закінчувати війну.

"Росія не готується до діалогу, майже кожного дня направляє сотню або більше "Шахедів". Також здійснюються звичайні ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. А ще цього року планує створити 15 нових дивізій. Путін може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі", - заявив Президент.

Також він розповів, що, за даними від розвідки, РФ влітку планує відправити війська до Білорусі під приводом навчань. За словами Зеленського, це може стати плацдармом для військових операцій проти Європи. Саме так і сталось з Україною.

"Але саме так готувалося вторгнення в Україну три роки тому. Чи призначені вони для нападу на Україну? Може й ні, а може для нападу на вас", - сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський додав, що РФ може почати нову операцію під фальшивим прапором.

"А якщо Росія почне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі - як це було з Кримом у 2014 році - як швидко союзники дадуть відповідь? І чи дадуть відповідь взагалі?", - зазначив Глава держави.

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