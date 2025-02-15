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Можно ли подать документы для назначения субсидии на съем жилья, если наймодатель за границей

14:27, 15 февраля 2025
Документы о назначении выплаты можно подать дистанционно в электронном формате через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.
Можно ли подать документы для назначения субсидии на съем жилья, если наймодатель за границей
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В Пенсионном фонде Украины объяснили, можно ли подать документы для назначения субсидии на аренду жилья, если наниматель находится в Украине, а наймодатель – за границей.

Так, если внутренне перемещенные лица, которые намерены получить субсидию на наем жилья, и владельцы жилых помещений, предоставляющих жилые помещения для временного проживания, физически находятся в разных населенных пунктах, документы о назначении выплаты можно подать дистанционно в электронном формате через вебпортал электронных услуг ПФУ.

В этом случае наниматель в собственном кабинете вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины вносит необходимую информацию в онлайн форму заявления и договора найма, приобщает копии документов (по желанию) и хранит сформированные документы.

После этого заявление и договор становится доступным для просмотра и подписи в личном кабинете наймодателя на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Наймодатель подтверждает правильность внесенных нанимателем сведений в заявление, договор найма и подписывает (налагает квалифицированную электронную подпись – КЭП).

Далее заявление и договор подписывает наниматель, используя свой КЭП.

Подписанные документы попадают на рассмотрение в Пенсионный фонд Украины.

В ПФУ отмечают, что такой алгоритм действий доступен, когда наниматель жилья находится в Украине, а наймодатель – за рубежом.

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ПФУ аренда

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