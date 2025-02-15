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Экологический ущерб на 2,4 млн грн — в Одесской области разоблачили схему незаконной утилизации отходов, под подозрением депутат

14:46, 15 февраля 2025
Из-за незаконной утилизации токсичных отходов загрязнено более 2200 кв. м земель.
Экологический ущерб на 2,4 млн грн — в Одесской области разоблачили схему незаконной утилизации отходов, под подозрением депутат
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В Одесской области разоблачили преступную группу, которая нелегально сливала токсичные отходы, нанеся ущерб окружающей среде на 2,4 млн грн. Организовал схему местный депутат, сообщает областная прокуратура.

Следствие выяснило, что чиновник, объединившись со своим знакомым, основал предприятие, официально занимавшееся агентским обслуживанием судов, но фактически использовалось для незаконного обогащения из-за ненадлежащего обращения с токсичными отходами и загрязнения земель.

В целях скрытия своей незаконной деятельности они оформили фиктивный договор с лицензированной компанией на утилизацию опасных отходов. Однако это соглашение осталось только на бумаге – контрагент его не получил, а фактическое исполнение сделки так и не началось.

В схему привлекли еще трех человек. Они контролировали очистку грузовых отсеков судов от льняных вод, содержащих высокую концентрацию нефтепродуктов.

Отходы откачивали в специальные цистерны, а затем вместо безопасной утилизации нелегально сливали на земле полигона твердых бытовых отходов в Измаильском районе.

В результате произошло загрязнение земельных участков общей площадью более 2200 кв м вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами. Экологический ущерб оценивается более чем в 2,4 млн грн.

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