Екологічна шкода на 2,4 млн грн — на Одещині викрили схему незаконної утилізації відходів, під підозрою депутат

Через незаконну утилізацію токсичних відходів забруднено понад 2200 кв. м земель.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині викрили злочинну групу, яка нелегально зливала токсичні відходи, завдавши шкоди довкіллю на 2,4 млн грн. Організував схему місцевий депутат, повідомляє обласна прокуратура.

Слідство з’ясувало, що чиновник, об'єднавшись зі своїм знайомим, заснував підприємство, яке офіційно займалося агентським обслуговуванням суден, але фактично використовувалося для незаконного збагачення через неналежне поводження з токсичними відходами та забруднення земель.

З метою приховати свою незаконну діяльність вони оформили фіктивний договір із ліцензованою компанією на утилізацію небезпечних відходів. Однак ця угода залишилася лише на папері – контрагент його не отримав, а фактичне виконання угоди так і не розпочалося.

До схеми залучили ще трьох осіб. Вони контролювали очищення вантажних відсіків суден від лляльних вод, що містили високу концентрацію нафтопродуктів.

Відходи відкачували у спеціальні цистерни, а потім, замість безпечної утилізації, нелегально зливали на землі полігону твердих побутових відходів в Ізмаїльському районі.

Внаслідок цього відбулось забруднення земельних ділянок загальною площею понад 2200 кв м шкідливими для здоров’я людей та довкілля речовинами. Екологічна шкода оцінюється у понад 2,4 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.