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Зеленський на зустрічі з Венсом не підписав угоду про корисні копалини, бо там було не те, що він очікував побачити – Reuters

11:20, 15 лютого 2025
«Зеленський відчув, що його безпідставно просять підписати те, що він не встиг прочитати» – Reuters.
Зеленський на зустрічі з Венсом не підписав угоду про корисні копалини, бо там було не те, що він очікував побачити – Reuters
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Як відомо, Президент Володимир Зеленський у Плані перемоги, який було презентовано восени  2024 року Дональду Трампу, запропонував США спільну розробку українських корисних копалин.

Також Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що хотів би мати такого інвестора як США у процесі розробки українських корисних копалин.

Під час спільного брифінгу після зустрічі у Києві 12 лютого з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який привіз проект угоди про розробку корисних копалин, Володимир Зеленський зазначив, що не знайомився з документом, передав його урядовцям, і потім українська сторона дасть свої пропозиції.

Разом з тим, напередодні Мюнхенської конференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль опублікував статтю, в якій запропонував ЄС створити спільне підприємство для розробки корисних копалин. Також він запропонував ЄС замінити українськими військовими 65-тисячний американський контингент в Європі.

Проте переговори команди Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені 14 лютого завершилися без підписання угоди щодо рідкісноземельних ресурсів. Про це повідомляє Reuters.

«У кулуарах Мюнхена у Зеленського відбулася 90-хвилинна зустріч із сенаторами, в якій він висловив занепокоєння проектом договору від адміністрації Трампа, переданий Зеленському в середу», - зазначає видання.

Імена сенаторів не називаються, але серед них можуть бути ті, хто виступав із Зеленським на спільному форумі: республіканці Ліндсі Грем (який під час виступу запропонував Україні вступити до НАТО потім, «якщо Путін знову нападе») та Джон Корнін та демократи Джин Шахін та Шелдон Уайтхаус. Зеленський відчув, що його необґрунтовано просять підписати щось, що він не мав навіть можливості прочитати (нагадаємо, що проект угоди міністр фінансів Скотт Бессент передав Зеленському 12 лютого). «Я не думаю, що йому сподобалося, як йому це дали, мовляв, забирай чи йди», - сенатор.

Два джерела охарактеризували пропозицію Зеленському як «односторонню», але не розкрили подробиць.

Коли сенатора-демократа Брайана Шаца запитали, чи була пропозиція односторонньою, він відповів: «Я думаю, було б правдиво так би мовити».

Україна запропонувала ЄС створити спільне підприємство з видобутку корисних копалин.

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США Україна Володимир Зеленський

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