Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

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Під час Мюхенської безпекової конференції відбувається панельна сесія, в якій беруть участь Президент Володимир Зеленський, сенатор зі США Ліндсі Грем та інші.

На питання залу, чи буде Україна у НАТО, Ліндсі Грем зазначив наступне.

«Я підтримую те, що Україна буде в НАТО.

Мій погляд дещо інший. Якщо він (Путін) втне це ще раз – Україна відразу вступає у НАТО. Щоб він чітко знав, що відбудеться, якщо він знов вторгнеться – будуть санкції, інші погані речі, будуть солдати в Україні, тому що це впливатиме на американський бізнес.

Але як вам така ідея. Якщо ми не можемо пустити у НАТО (мається на увазі Україна, але ми можемо довести Путіну, що якщо він нападе знову, Україна буде у НАТО».

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