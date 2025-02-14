Если Путин снова вторгнется, Украина будет в НАТО – сенатор Линдси Грэм в Мюнхене

На панельной дискуссии с Зеленским сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина будет в НАТО, если Путин снова попытается вторгнуться.

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Во время Мюхенской конференции безопасности проходит панельная сессия, в которой принимают участие Президент Владимир Зеленский, сенатор из США Линдси Грэм и другие.

На вопрос зала, будет ли Украина у НАТО, Линдси Грэм отметил следующее.

«Я поддерживаю, что Украина будет в НАТО.

Моя точка зрения несколько иная. Если он (Путин) сделает это еще раз – Украина сразу вступает в НАТО. Чтобы он четко знал, что произойдет, если он снова вторгнется – будут санкции, другие плохие вещи, будут солдаты в Украине, потому что это будет влиять на американский бизнес.

Но как вам такая идея? Если мы не можем пустить в НАТО (имеется ввиду Украина), но мы можем доказать Путину, что, если он нападет снова, Украина будет в НАТО».

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