США никогда не видели Украину в НАТО, – Владимир Зеленский

В таком случае, по словам Зеленского, Украина сама будет работать над укреплением своей обороноспособности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не рассматривали Украину как потенциального члена НАТО. Он подчеркнул, что в ходе переговоров с американскими лидерами ни разу не звучала перспектива членства Украины в Альянсе.

«Я никогда не слышал во время разговоров, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США. Но это не значит, что мы не сможем эту политику изменить», - отметил Зеленский во время панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation.

Президент также акцентировал, что Украина имеет сильную армию, которая могла бы существенно усилить НАТО. Если же членство не будет достигнуто, Украина будет самостоятельно работать над укреплением своей обороноспособности.

«В интересах НАТО иметь в Альянсе такую армию, как украинская. Если не будет НАТО, нам надо увеличивать армию. Если не будет НАТО, мы сделаем НАТО в Украине», - добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский заявил - если двери Альянса останутся закрытыми, Украина должна построить НАТО на своей территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.