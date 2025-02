США ніколи не бачили Україну в НАТО, — Володимир Зеленський

У такому разі, за словами Зеленського, Україна сама працюватиме над зміцненням своєї обороноздатності.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не розглядали Україну як потенційного члена НАТО. Він підкреслив, що в ході переговорів з американськими лідерами жодного разу не звучала перспектива членства України в Альянсі.

«Я ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО. Ніколи. І це не питання до Трампа. Це питання до політики США. Але це не означає, що ми не зможемо цю політику змінити», — зазначив Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation.

Президент також акцентував, що Україна має сильну армію, яка могла б суттєво посилити НАТО. Якщо ж членство не буде досягнуто, Україна буде самостійно працювати над зміцненням своєї обороноздатності.

«В інтересах НАТО мати в Альянсі таку армію, як українська. Якщо не буде НАТО, нам треба збільшувати армію. Якщо не буде НАТО, ми зробимо НАТО в Україні», — додав він.

