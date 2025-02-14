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США ніколи не бачили Україну в НАТО, — Володимир Зеленський

17:33, 14 лютого 2025
У такому разі, за словами Зеленського, Україна сама працюватиме над зміцненням своєї обороноздатності.
США ніколи не бачили Україну в НАТО, — Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не розглядали Україну як потенційного члена НАТО. Він підкреслив, що в ході переговорів з американськими лідерами жодного разу не звучала перспектива членства України в Альянсі.

«Я ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО. Ніколи. І це не питання до Трампа. Це питання до політики США. Але це не означає, що ми не зможемо цю політику змінити», — зазначив Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation.

Президент також акцентував, що Україна має сильну армію, яка могла б суттєво посилити НАТО. Якщо ж членство не буде досягнуто, Україна буде самостійно працювати над зміцненням своєї обороноздатності.

«В інтересах НАТО мати в Альянсі таку армію, як українська. Якщо не буде НАТО, нам треба збільшувати армію. Якщо не буде НАТО, ми зробимо НАТО в Україні», — додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський заявив – якщо двері Альянсу залишаться зачиненими, Україна має побудувати НАТО на своїй території.

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США НАТО Володимир Зеленський

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