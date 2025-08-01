Прокурорів «поза штатом» тепер можна звільнити за спрощеною процедурою

У законі про прокуратуру залишаться внесені законопроектом 12414 зміни, що дозволять звільнити прокурорів, які опинилися «поза штатом».

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Як писала «Судово-юридична газета», прийнятим 31 липня як законом законопроектом 13533 про повернення повноважень НАБУ і САП була скасована частина норм, внесених до КПК і закону про прокуратуру законопроектом 12414, але не всі.

Зокрема, у законі про прокуратуру залишається доповнення статті 51 підставою для звільнення прокурора (новий пункт 9-1 ч. 1 ст. 51 закону).

Відповідно до неї прокурор звільняється з посади у разі незгоди на призначення на вакантну або тимчасово вакантну посаду чи на переведення на такі посади до іншого органу прокуратури у випадках ліквідації, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

На звільнення прокурорів з цієї підстави, передбаченої пунктом 9-1, не поширюються положення законодавства щодо пропозиції іншої роботи та переведення на іншу роботу при звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, щодо строків попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, щодо збереження місця роботи на період щорічної відпустки та на період відрядження.

Таким чином, у разі зміни штатної чисельності прокурор може бути звільнений за спрощеною процедурою.

Слід нагадати, що у грудні 2024 року Конституційний Суд України визнав неконституційною норму закону про прокуратуру, яка передбачала, що прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або у разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. Йдеться про визнання неконституційним пункту 9 ч. 1 статті 51 Закону «Про прокуратуру» Рішенням КСУ 11-р(ІІ)/2024.

Заявник у цій справі працював в органах прокуратури Запорізької області. Наказом прокурора області після неуспішного проходження тестування його було звільнено із займаної посади та з органів прокуратури у зв’язку зі скороченням штату працівників. Заявник стверджував, що законодавче розширення переліку підстав для звільнення прокурорів з посад призвело до безпідставного перешкоджання виконанню ним прокурорських функцій, звузило його існуючі права та порушило конституційно закріплений принцип незворотності дії закону в часі.

Наразі ця норма п. 9 втратила чинність і була виключена згаданим законопроектом 12414.

Однак замісить цього у законі з’явився пункт 9-1, яка уточнює, що прокурор звільняється у разі ліквідації, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності, але спочатку йому треба висловити незгоду на призначення на вакантну або тимчасово вакантну посаду чи на переведення на такі посади до іншого органу прокуратури.

Таким чином, з’являється механізм вирішення питання з прокурорами, які опинилися «поза штатом».

Також залишиться нова редакція статті 60 закону про прокуратуру у редакції законопроекту 12414.

Вона передбачає, що прокурор звільняється з посади особою, уповноваженою цим законом приймати рішення про звільнення прокурора, за поданням КДКП у випадках ліквідації, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, якщо:

1) прокурор не надав згоду на призначення на вакантну або тимчасово вакантну посаду чи переведення на такі посади до іншого органу прокуратури протягом 30 днів з дати повідомлення його про наявність вакантних посад;

2) прокурор неуспішно пройшов конкурс на переведення до органу прокуратури вищого рівня у разі подання ним відповідної заяви протягом 30 днів.

Повторна неявка прокурора на засідання КДКП, незалежно від причини, не перешкоджає розгляду питання за його відсутності.

Нагадаємо, до змін ця стаття 60 передбачала, що прокурор звільняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, за поданням КДКП, у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, якщо:

1) прокурор не подав заяву про переведення до іншого органу прокуратури протягом 15 днів;

2) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено переведення;

3) прокурор неуспішно пройшов конкурс на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Також залишаються внесені законопроектом 12414 зміни до статті 41 закону про прокуратуру.

А саме, доповнення ч. 2 ст. 41 новим пунктом 3, що повноваження прокурора на адміністративній посаді припиняються в разі ліквідації органу прокуратури, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури щодо цієї посади.

Автор: Наталя Мамченко

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