КСУ визнав неконституційною норму про звільнення прокурора у разі реорганізації органу прокуратури чи скорочення штату

Конституційний Суд визнав неконституційною норму, за якою прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

Норму закону про прокуратуру, яка передбачає, що прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або у разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури визнано неконституційною.

Так, Другий сенат Конституційного Суду України 18 грудня ухвалив Рішення у справі за конституційною скаргою Богдана Панченка щодо конституційності пункту 9 частини першої статті 51, підпункту 1 пункту 51 розділу ХІІІ Перехідні положення Закону «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року №1697–VІІ зі змінами.

КСУ вирішив визнати таким, що не є неконституційним пункт 9 ч. 1 статті 51 Закону «Про прокуратуру» та відтермінувати втрату його чинності на 6 місяців із дня ухвалення цього Рішення.

За пунктом 9 частини першої статті 51 Закону №1697–VІІ прокурора звільняють з посади у разі, зокрема, «ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури».

Богдан Панченко працював в органах прокуратури Запорізької області. Наказом прокурора області після неуспішного проходження тестування його було звільнено із займаної посади та з органів прокуратури у зв’язку зі скороченням штату працівників відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України та на підставі відповідного наказу.

Не погодившись із цим, заявник оскаржив цей наказ у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, однак за результатами розгляду судами його позову, він не був поновлений на посаді.

У клопотанні до КСУ Богдан Панченко зауважував, що застосування вказаних норм закону про прокуратуру призвело до порушення його права на працю, права на захист від незаконного звільнення, а також права на повагу до приватного життя. Заявник стверджував, що законодавче розширення переліку підстав для звільнення прокурорів з посад призвело до безпідставного перешкоджання виконанню ним прокурорських функцій, звузило його існуючі права та порушило конституційно закріплений принцип незворотності дії закону в часі.

Разом з тим, КСУ визнав конституційним підпункт в підпункту 1 пункту 51 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону «Про прокуратуру», відповідно до якого «прокурорами місцевих прокуратур призначаються:

а) особи, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, – за умови успішного проходження ними тестування та подальшого стажування строком до одного року. На таких осіб поширюються вимоги частин першої та п’ятої статті 27 цього Закону, крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права;

б) особи, які мають досвід прокурорської діяльності, проте на день набрання чинності цим Законом не працюють в органах прокуратури, – за умови успішного проходження ними тестування;

в) прокурори, які на день набрання чинності цим Законом працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, – за умови успішного проходження ними тестування.

Проведення тестування, стажування здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України».

Суддя доповідач у справі – Олег Первомайський.

Як повідомили у КСУ, текст Рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 19 грудня.

Автор: Наталя Мамченко

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