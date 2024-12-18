КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

Норма закона о прокуратуре, которая предусматривает, что прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры признана неконституционной.

Так, Второй сенат Конституционного Суда Украины 18 декабря принял решение по делу по конституционной жалобе Богдана Панченко о конституционности пункта 9 части первой статьи 51, подпункта 1 пункта 51 раздела XIII Переходные положения Закона «О прокуратуре» от 14 октября 2014 года №1697–VІІ с изменениями.

КСУ решил признать неконституционным пункт 9 ч. 1 статьи 51 Закона «О прокуратуре» и отсрочить утрату его силы на 6 месяцев со дня принятия этого Решения.

По пункту 9 части первой статьи 51 Закона №1697-VII прокурора увольняют с должности в случае, в частности, «ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры».

Богдан Панченко работал в органах прокуратуры Запорожской области. Приказом прокурора области после неуспешного прохождения тестирования он был уволен с занимаемой должности и из органов прокуратуры в связи с сокращением штата работников в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и на основании соответствующего приказа.

Не согласившись с этим, заявитель обжаловал этот приказ в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, однако по результатам рассмотрения судами его иска, он был восстановлен в должности.

В ходатайстве в КСУ Богдан Панченко замечал, что применение указанных норм закона о прокуратуре привело к нарушению его права на труд, права на защиту от незаконного увольнения, а также права на уважение к частной жизни. Заявитель утверждал, что законодательное расширение перечня оснований для увольнения прокуроров. с должностей привело к безосновательному препятствию выполнению им прокурорских функций, сузило его существующие права и нарушило конституционно закрепленный принцип необратимости действия закона во времени.

Вместе с тем КСУ признал конституционным подпункт в подпункте 1 пункта 51 раздела ХІІІ «Переходные положения» Закона «О прокуратуре», согласно которому «прокурорами местных прокуратур назначаются:

а) лица, не имеющие опыта работы в органах прокуратуры, – при условии успешного прохождения ими тестирования и последующей стажировки сроком до одного года. в области права;

б) лица, имеющие опыт прокурорской деятельности, однако на день вступления в силу настоящего Закона не работающие в органах прокуратуры – при условии успешного прохождения ими тестирования;

в) прокуроры, которые на день вступления в силу настоящего Закона работают в городских, районных, межрайонных, районных в городах прокуратурах – при условии успешного прохождения ими тестирования.

Проведение тестирования, стажировка осуществляется в порядке, утвержденном Генеральным прокурором Украины».

Судья докладчик по делу – Олег Первомайский.

Как сообщили в КСУ, текст Решения и его резюме будут обнародованы на официальном вебсайте Суда 19 декабря.

Автор: Наталя Мамченко

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