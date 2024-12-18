Отзыв Бойко из Комитета по правам человека снова вынесут на голосование Рады – Арахамия

Давид Арахамия отметил, что будет проведено еще раз заседание Комитета, чтобы повторно вынести вопрос голосования.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 18 декабря провалила постановление 12327, которым предлагалось отозвать народного депутата от фракции ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За проголосовало 217 депутатов.

Как отметил глава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия, для положительного решения не хватило 9 голосов.

«По странному стечению обстоятельств не голосовали как раз те, кто больше всего кричал об "измене"», - написал Арахамия.

По словам депутата, к этому вопросу обязательно вернутся, чтобы решить его окончательно.

«Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование», - отметил он.

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