Верховная Рада не поддержала исключение Юрия Бойко из комитета, занимающегося правами человека

Народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко не исключили из состава комитета по правам человека – депутаты не дали необходимое количество голосов.

Верховная Рада 18 декабря провалила постановление 12327, которым предлагалось отозвать народного депутата от фракции ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За проголосовало 217 депутатов.

Постановление набрало 166 голосов депутатов от фракции «Слуга народа», 17 голосов от «Европейской солидарности», 7 голосов дала «Батькивщина», 12 «Голос», 4 голоса от «Партия «За будущее», 4 от «Доверия».

Инициаторы проекта постановления в пояснительной записке отмечали, что «в связи с необходимостью обеспечить эффективную работу Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений предлагается отозвать Бойко Юрия Анатольевича – народного , председателя депутатской группы «Платформа за жизнь и мир», с должности члена этого Комитета».

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