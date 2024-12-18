Благотворительным организациям разрешат ввозить в качестве гуманитарной помощи авто для выполнения своих функций

Требования к ввозимым транспортным средствам и критерии к организациям будут определяться Кабмином.

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Верховная Рада 18 декабря приняла за основу изменения в статью 6 и статью 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи» – законопроект 12010. «За» проголосовали 263 депутата.

Документом, в частности, предлагается дополнить перечень подакцизных товаров, относящихся к гуманитарной помощи, транспортными средствами общественных и благотворительных организаций для осуществления уставной деятельности, связанной с оказанием гуманитарной помощи, медицинской эвакуацией, обеспечением критической инфраструктуры, а также повышением обороноспособности.

Требования к ввозимым транспортным средствам и критерии к организациям будут определяться Кабмином.

Предоставление общественным и благотворительным организациям права ввозить транспортные средства имеет ограничения по их дальнейшему отчуждению.

Как отмечают в Раде, ко второму чтению должны принять правки, которые усилит контроль за использованием «гуманитарного» волонтерского транспорта, чтобы исключить злоупотребления.

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