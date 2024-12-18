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Благодійним організаціям дозволять ввозити як гуманітарну допомогу авто для виконання своїх функцій

13:57, 18 грудня 2024
Вимоги до транспортних засобів, які можуть ввозитись, та критерії до організацій визначатимуться Кабміном.
Благодійним організаціям дозволять ввозити як гуманітарну допомогу авто для виконання своїх функцій
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Верховна Рада 18 грудня ухвалила за основу зміни до статті 6 та статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу» – законопроєкт 12010. «За» проголосували 263 депутати.

Документом, зокрема, пропонується доповнити перелік підакцизних товарів, що відносяться до гуманітарної допомоги, транспортними засобами громадських і благодійних організацій для здійснення статутної діяльності, пов’язаної з наданням гуманітарної допомоги, медичною евакуацією, забезпеченням критичної інфраструктури, а також підвищенням обороноздатності. 

Вимоги до транспортних засобів, які можуть ввозитись, та критерії до організацій визначатимуться Кабміном.

Надання громадським і благодійним організаціям права ввозити транспортні засоби має обмеження щодо їхнього подальшого відчуження.

Як зазначають у Раді, до другого читання мають ухвалити правки, які посилять контроль за використанням «гуманітарного» волонтерського транспорту, аби унеможливити зловживання.

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