На Сумщині чоловік вийшов з в'язниці та одразу отримав повістку — суд покарав його за ухилення від мобілізації

Жителя Сумщини засудили до 3 років позбавлення волі.

На Сумщині чоловік, який вийшов з в'язниці, отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Вирок у справі виніс Лебединський районний суд Сумської області, передає ТСН.

Згідно з матеріалами справи, 5 червня 2024 року чоловік вийшов з в'язниці, де сидів за зберігання наркотиків і крадіжку транспортного засобу. Вже 20 червня він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним. Того ж дня чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді він провину визнав і розповів, що «після звільнення з місць позбавлення волі знайшов жінку, з якою проживає, він пройшов ВЛК, визнаний придатним до військової служби. Після того, як йому вручили повістку на відправлення до військової частини десантно-штурмових військ, він почав боятися смерті та вирішив не з`являтися. Про відповідальність він знав і вирішив, що так буде краще. У скоєному розкаявся».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Жителя Сумщини засудили до 3 років позбавлення волі.