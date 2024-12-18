В Сумской области мужчина вышел из тюрьмы и сразу получил повестку — суд наказал его за уклонение от мобилизации

Жителя Сумщины приговорили к 3 годам лишения свободы.

На Сумщине вышедший из тюрьмы мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Приговор по делу вынес Лебединский районный суд Сумской области, передает ТСН.

Согласно материалам дела, 5 июня 2024 года мужчина вышел из тюрьмы, где сидел за хранение наркотиков и кражу транспортного средства. Уже 20 июня он прошел ВЛК, которая сочла его годным. В тот же день мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде он вину признал и рассказал, что «после освобождения из мест лишения свободы нашел женщину, с которой проживает, он прошел ВЛК, признанный годным к военной службе. После того, как ему вручили повестку на отправку в воинскую часть десантно-штурмовых войск, он начал бояться смерти и решил не появляться. Об ответственности он знал и решил, что так будет лучше. В совершенном раскаялся».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК. Жителя Сумщины приговорили к 3 годам лишения свободы.

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