Даниил Гетманцев рассказал, планируют ли власти повышать налоги в 2025 году

По словам председателя профильного комитета Рады, на 2025 год Украина полностью обеспечена в части бюджетных поступлений.

Власти не планируют повышать налоги в 2025 году. Об этом рассказал в интервью проекту «Карпяк на Общественном» народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, на 2025 год Украина полностью обеспечена в части бюджетных поступлений.

«Те 140 миллиардов гривен, которые мы получаем благодаря уже принятому закону — они уже подсчитаны в бюджете на следующий год, поэтому мы не видим никаких рисков в развитии базового сценария. Но можем иметь пессимистический сценарий — это если на фронте будет негативное развитие событий и понадобятся дополнительные поступления, то не исключаются те или иные решения», — сказал Гетманцев.

В то же время, решение о повышении налогов «задним числом» Гетманцев назвал вынужденным решением.

«Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант. Для граждан с 1 декабря, а для ФЛП с 1 января 2025 года», — сказал председатель профильного комитета.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом закон о повышении налогов (законопроект 11416-д).

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