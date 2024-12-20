Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Фото: Верховная Рада Украины

По состоянию на 20 декабря Президент так и не подписал закон об отмене налогообложения задним числом. Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект 9319, которым внесла изменения в Налоговый кодекс на исправление проблем, которые повлек закон №4015-IX об «историческом» повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря.

Этот так называемый «ресурсный» закон 11416-д был принят в октябре, а подписан Президентом только в конце ноября. В конце концов, потеряла и правовой смысл норма, которая предусматривала повышение налогов «задним числом» с 1 октября.

Следовательно, соответствующие «изменения на изменения» были внесены поправками ко второму чтению в другой закон «по стимулированию развития цифровой экономики в Украине» (законопроект 9319).

Как объяснил после принятия законопроект 9319 председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, исправление недостатков «ресурсного» закона о повышении налогов, которое 4 декабря принял парламент, состоит в следующем:

отмена налогообложения задним числом (т.е. она будет не с 1 октября)

для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года

для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года)

предусмотрено предоставление льгот по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом

предусмотрена отмена военного сбора для э-резидентов

возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

«Важно, что эти изменения будут применяться со дня вступления в силу «ресурсного» Закона, то есть с 1 декабря 2024 года» - добавил Гетманцев.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», мобилизованные адвокаты и другие самозанятые лица благодаря этим изменениям должны были освобождаться от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору.

Впрочем, эти изменения на изменения не вступили в силу, потому что их не подписал Глава государства. Соответствующий законопроект был направлен на подпись Президенту 9 декабря.

Первый заместитель председателя налогового Комитета Рады Ярослав Железняк отметил, что поскольку исправление налогового закона, которое было сделано законопроектом 9319, не вступило в силу, сейчас действует норма о «заднем числе».

«Учитывая, что сегодня 20 декабря, это становится уже проблемой для ФЛП, особенно 1-2 группы» - отметил он.

В свою очередь, Даниил Гетманцев отметил, что «очень много вопросов о подписании законопроекта 9319 и норм о переносе введения ВЗ для плательщиков единого налога с 1 января 2025 года».

«Первое. Напомню всем, что я не подписываю законы. Окончательное решение о подписании или не подписании принимает исключительно Президент.

Второе. Я не влияю на подписание или не подписание законопроектов Президентом, но могу поделиться своим прогнозом.

Мой прогноз – законопроект будет подписан (дату назвать не могу, потому что не знаю), то есть обязательства ФЛП по уплате ВЗ возникнут с 1 января 2025 года.

Третье. Решение доверять моим прогнозам или нет вы принимаете самостоятельно. Пока те, кто мне доверял, не жаловались» - сказал он. В свою очередь, Даниил Гетманцев отметил, что «очень много вопросов о подписании законопроекта 9319 и норм о переносе введения ВЗ для плательщиков единого налога с 1 января 2025 года».

«Первое. Напомню всем, что я не подписываю законы. Окончательное решение о подписании или не подписании принимает исключительно Президент.

Второе. Я не влияю на подписание или не подписание законопроектов Президентом, но могу поделиться своим прогнозом.

Мой прогноз - законопроект будет подписан (дату назвать не могу, потому что не знаю), то есть обязательства ФЛП по уплате ВЗ возникнут с 1 января 2025 года.

Третье. Решение доверять моим прогнозам или нет вы принимаете самостоятельно. Пока те, кто мне доверял, не жаловались» - сказал он.

Автор: Наталя Мамченко

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