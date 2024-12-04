Отмена налогообложения «задним числом» – Даниил Гетманцев объяснил суть изменений в закон о повышении налогов

Для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года.

Верховная Рада 4 декабря внесла изменения в Налоговый кодекс на исправление проблем, которые повлек закон №4015-IX об «историческом» повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря. Этот так называемый «ресурсный» закон (законопроект 11416-д) был принят в октябре, а подписан только в конце ноября. В итоге, потеряла и правовой смысл норма, которая предусматривала повышение налогов «задним числом» с 1 октября.

Следовательно, соответствующие «изменения на изменения» были внесены поправками ко второму чтению в другой закон «по стимулированию развития цифровой экономики в Украине» (законопроект 9319).

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, исправление недостатков «ресурсного» закона о повышении налогов, которое 4 декабря принял парламент, состоит в следующем:

отмена налогообложения задним числом (т.е. оно будет не с 1 октября)

для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года

для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года)

предусмотрено предоставление льгот по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом

предусмотрена отмена военного сбора для э-резидентов

возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

«Важно, что эти изменения будут применяться со дня вступления в силу «ресурсного» Закона, то есть с 1 декабря 2024 года» - добавил Гетманцев.

Ниже приводим выписку из сравнительной таблицы соответствующей поправки к НК.

У підрозділі 10:

у пункті 16-1 :

у підпункті 1.1:

підпункт 3 доповнити словами «крім електронних резидентів (е-резидентів)»;

в абзаці п’ятому слова і цифри «з 1 жовтня 2024 року» замінити словами і цифрами «з 1 січня 2025 року»;

у підпункті 1.3: абзац другий доповнити словами і цифрою «крім доходів, які оподатковуються за ставкою, визначеною підпунктом 4 цього підпункту»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«4) для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань – 1,5 відсотка з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до підпункту 1.7 цього пункту)»;

підпункт 1.3-1 виключити;

у підпункті 1.4 слова і цифру «за ставкою, визначеною підпунктом 1 підпункту» замінити словами «за ставками, визначеними підпунктом»;

абзац перший підпункту 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу та підрозділом 1 цього розділу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпункті 165.1.36 пункту 165.1 статті 165, підпунктах 3 і 4 пункту 170.131 статті 170 цього Кодексу та пункті 14 підрозділу 1 цього розділу»;

доповнити підпунктами 1.11-1.16 такого змісту:

«1.11. Платники збору, зазначені у підпункті 2 підпункту 1.1 цього пункту, сплачують військовий збір шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків для платників збору, зазначених у підпункті 2 підпункту 1.1 цього пункту, здійснюється контролюючими органами.

Платники збору, зазначені у підпункті 3 підпункту 1.1 цього пункту, сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал Платники збору, зазначені у підпунктах 2 і 3 підпункту 1.1 цього пункту, відображають суми військового збору (в тому числі щомісячні авансові внески з військового збору) у складі податкової декларації платника єдиного податку. Несплата (неперерахування) або сплата (перерахування) не в повному обсязі платниками збору, зазначеними у підпункті 2 підпункту 1.1 цього пункту, авансових внесків з військового збору в порядку та строки, визначені цим пунктом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки військового збору, визначеної підпунктом 2 підпункту 1.3 цього пункту.

Платники збору, зазначені у підпункті 3 підпункту 1.1 цього пункту, за порушення правил сплати (перерахування) сум військового збору притягаються до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 124 цього Кодексу.

1.12. Платники збору – фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. При цьому якщо платники збору – фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп не сплачують єдиний податок та військовий збір, такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця за період, в якому єдиний податок та військовий збір не сплачувався. Для таких платників збору, які скористалися правом не сплачувати військовий збір, контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з військового збору, визначене абзацом першим підпункту 1.11 цього пункту.

Податкові зобов’язання із сплати військового збору нараховуються таким платникам збору за періоди, за які був сплачений військовий збір, що відображені в декларації платника єдиного податку.

Штрафні санкції та пеня за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з військового збору у порядку та строки, визначені цим Кодексом, до таких платників не застосовуються.

Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації території України визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Норми цього пункту не застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження фізичної особи - підприємця на іншу, ніж зазначена в абзаці першому цього підпункту, територію України.

1.13. Платники збору – фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі відповідно до підпункту 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 цього Кодексу.

1.14. Установити, що з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX", при обчисленні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платниками єдиного податку другої, третьої групи та фізичними особами - підприємцями – платниками єдиного податку четвертої групи до загальної суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, визначених пунктами 2971 .2, 2971 .3, 2971 .4, 2971 .5 статті 2971 цього Кодексу, включаються суми військового збору, сплаченого відповідно до положень цього пункту.

1.15. Перший податковий (звітний) період новостворених суб’єктів господарювання, що є платниками збору, зазначеними у підпунктах 2 і 3 підпункту 1.1 цього пункту, починається з першого числа місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація, але не раніше 1 січня 2025 року. У разі державної реєстрації припинення платників збору, зазначених у підпунктах 2 і 3 підпункту 1.1 цього пункту, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

1.16. Річне податкове зобов’язання з військового збору з доходів платників, визначених пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу за 2024 звітний (податковий) рік та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, у тому числі з іноземних доходів, визначається за ставкою військового збору у розмірі 1,5 відсотка (крім випадків, передбачених абзацом третім цього підпункту). Ставка військового збору у розмірі 5 відсотків застосовується до доходів, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, нараховані (виплачені) платникам податків починаючи з 1 січня 2025 року.

Сума доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, що підлягає оподаткуванню згідно з положеннями розділу IV цього Кодексу, отримана платником податків після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану", оподатковується військовим збором за ставкою у розмірі 5 відсотків незалежно від зазначення таких доходів у річній податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік»;

абзац перший пункту 25 викласти в такій редакції:

«25. Самозайняті особи (фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV цього Кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку відповідно до пункту 16-1 цього підрозділу».

Автор: Наталя Мамченко

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