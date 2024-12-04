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В Николаеве суд лишил родительских прав двух женщин, которые не воспитывали своих детей

21:21, 4 декабря 2024
В одном из случаев женщина также злоупотребляла спиртным, в другом — проявляла агрессию к ребенку и окружающим.
В Николаеве суд лишил родительских прав двух женщин, которые не воспитывали своих детей
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Двух жительниц Николаева суд лишил родительских прав. Они не занимались попечительством и воспитанием своих сыновей в возрасте 11 и 10 лет. Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.

Истцами были родители детей. В обоснование заявлений последние отмечали, что матери не участвуют в воспитании своих детей, умышленно уклоняются от исполнения родительских обязанностей, плохо влияют на их нравственное состояние. В одном из случаев женщина также злоупотребляла спиртными напитками, в другом, в частности, проявляла неадекватное поведение и агрессию к ребенку и окружающим.

В обоих случаях ответчики в заседание не явились, в нотариально заверенном заявлении дали согласие на лишение их родительских прав и отказались от своих сыновей.

Представитель органа опеки и попечительства Николаевского горсовета поддержала иски.

Суд, согласно ст.12 Конвенции ООН о правах ребенка, заслушал мнения детей. Последние отмечали, что не испытывают заботы со стороны ответчика и считают, что у них нет матерей. Они понимают последствия лишения родительских прав и желают их наступления.

Исследованные судом материалы дел подтверждают, что с рождения детей только отец занимается их воспитанием и обучением.

Исследовав материалы дела и заслушав мнения сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований лишения ответчиков родительских прав.

С целью обеспечения наилучших прав и интересов ребенка суд решил удовлетворить иск и лишить женщин родительских прав.

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