Эксперта по дезинформации из Стэнфорда обвинили в использовании ИИ для подготовки судебного заявления

12-страничное заявление профессора содержало 15 цитат, две из которых не удалось найти.

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Профессор по коммуникациям, эксперт по технологиям и дезинформации Джефф Хэнкок обвиняется в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для подготовки судебного заявления. Об этом сообщило издание Stanford Daily.

В ноябре Хэнкок — основатель и директор Стэнфордской лаборатории социальных медиа — подал заявление в суде Миннесоты по поводу закона штата 2023 года, который криминализирует использование дипфейков за влияния на выборы. 12-страничное заявление профессора в защиту закона содержало 15 цитат, две из которых не удалось найти.

Указывая на ошибки в заявлении Хэнкока в заявлении от 16 ноября, адвокат призвал исключить его из рассмотрения судьей вопроса о вынесении предварительного запрета относительно нарушение закона.

«Цитата имеет все признаки «галлюцинации» искусственного интеллекта, что позволяет предположить, что, по крайней мере, цитата была сгенерирована большой языковой моделью вроде ChatGPT. Существование вымышленной цитаты, которую Хэнкок (или его помощники) даже не удосужились проверить, ставит под сомнение качество и правдивость всей декларации», - сказал адвокат.

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