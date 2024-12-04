Експерта з дезінформації зі Стенфорда звинуватили у використанні ШІ для підготовки судової заяви

12-сторінкова заява професора містила 15 цитат, дві з яких не вдалося знайти.

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Професор з комунікацій, експерт з технологій та дезінформації Джефф Хенкок звинувачується у використанні штучного інтелекту (ШІ) для підготовки судової заяви. Про це повідомляє видання Stanford Daily.

У листопаді Хенкок — засновник та директор Стенфордської лабораторії соціальних медіа — подав заяву в суд Міннесоти щодо закону штату 2023 року, який криміналізує використання дипфейків за вплив на вибори. 12-сторінкова заява професора на захист закону містила 15 цитат, дві з яких не вдалося знайти.

Вказуючи на помилки у заяві Хенкока у заяві від 16 листопада, адвокат закликав виключити її з розгляду суддею питання про винесення попередньої заборони щодо порушення закону.

«Цитата має всі ознаки «галюцинації» штучного інтелекту, що дозволяє припустити, що принаймні цитата була згенерована великою мовною моделлю на кшталт ChatGPT. Існування вигаданої цитати, яку Хенкок (або його помічники) навіть не спромоглися перевірити, ставить під сумнів якість та правдивість усієї декларації», - сказав адвокат.

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