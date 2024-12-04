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Податківці нагадали порядок сплати ПДФО з доходів від надання в оренду нерухомості

22:56, 4 грудня 2024
Якщо орендар є фізособою, відповідальною за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, платником податку є орендодавець.
Податківці нагадали порядок сплати ПДФО з доходів від надання в оренду нерухомості
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Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило порядок сплати ПДФО з доходів від надання в оренду нерухомості.

Відповідно до п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 ПКУ.

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є платник податку – орендодавець (п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ).

При цьому:

а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи;

б) у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену статтею 119-1 ПКУ.

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