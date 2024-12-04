Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації – держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні потрібно буде ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це будуть необхідні рішення.

Україна повинна прийняти «важкі рішення стосовно мобілізації». На це вказав держсекретар США Ентоні Блінкен 4 грудня під час прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

«Україні потрібно прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення», - сказав Блінкен після дводенної зустрічі з міністрами закордонних справ країн альянсу НАТО в Брюсселі.

«Це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», – додав Блінкен.

Нагадаємо, в адміністрації поки що чинного президента США Джо Байдена висловили розчарування тим, що українська влада не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років, повідомляла The Washington Post.

«Хоч би що робив Вашингтон, українська армія може залишитися переможеною без набагато більшої кількості солдатів. І навіть коли вони прискорюють поставки зброї, зростає розчарування лідерами України, які чинили опір закликам США знизити вік призову в країні з 25 до 18 років» - зазначало видання з посиланням на адміністрацію Байдена.

«Насправді ми вважаємо, що людська сила є найважливішою їхньою потребою. Тож ми також готові нарощувати наш навчальний потенціал, якщо Україна зробить відповідні кроки для поповнення своїх лав», заявив речник Білого дому Джон Кірбі.

Нагадаємо, нещодавно радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. На його думку, Київ повинен мобілізувати більше солдатів.

Також нагадаємо, раніше про необхідність призивати чоловіків, яким менше 25 років, розповідав народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський і активіст Тарас Чмут. Так, на його думку, мобілізація має відбуватися з 20 років.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років, повідомляла низка іноземних медіа з посиланням на Білий дім 27 листопада, зокрема Associated Press.

Автор: Наталя Мамченко

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