Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации – госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно будет принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это будут необходимые решения.

Украина должна принять «трудные решения по мобилизации». На это указал госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО.

«Украине нужно принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения», – сказал Блинкен после двухдневной встречи с министрами иностранных дел стран альянса НАТО в Брюсселе.

«Это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», - добавил Блинкен.

Напомним, в администрации пока действующего президента США Джо Байдена выразили разочарование тем, что украинские власти не изменили законодательство, чтобы мобилизовать мужчин от 18 лет, сообщала The Washington Post.

«Что бы ни делал Вашингтон, украинская армия может остаться побежденной без гораздо большего количества солдат. И даже когда они ускоряют поставки оружия, растет разочарование лидерами Украины, которые сопротивлялись призывам США снизить возраст призыва в стране с 25 до 18 лет» - отмечало издание со ссылкой на администрацию Байдена.

«На самом деле, мы считаем, что человеческая сила является важнейшей их потребностью. Поэтому мы также готовы наращивать наш учебный потенциал, если Украина предпримет соответствующие шаги для пополнения своих рядов», заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Напомним, недавно советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. По его мнению, Киев должен мобилизовать больше солдат.

Также напомним, что раньше о необходимости призывать мужчин, которым меньше 25 лет, рассказывал народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский и активист Тарас Чмут. Так, по его мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет.

Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет, сообщал ряд иностранных медиа со ссылкой на Белый дом 27 ноября, в частности Associated Press.

Автор: Наталя Мамченко

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