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Суд закрыл дело против сына Джо Байдена Гантера о незаконном хранении оружия

16:01, 4 декабря 2024
Судья окружного суда прекратила все производства по делу, ссылаясь на помилование президента Байдена в отношении сына.
Суд закрыл дело против сына Джо Байдена Гантера о незаконном хранении оружия
Источник фото: AP / Julio Cortez
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Во вторник, 3 декабря, суд закрыл дело о незаконном хранении оружия против сына действующего президента США Джо Байдена Гантера. Как пишет The Hill, в коротком распоряжении судья окружного суда США Мэриэллен Норейка прекратила все производства по этому делу, ссылаясь на то, что президент страны Джо Байден помиловал своего сына.

В СМИ отметили, что Гантеру Байдену грозило до 25 лет лишения свободы и штраф в сумме 750 тысяч долларов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал помилование для своего сына Гантера Байдена, осужденного за преступления, связанные с использованием оружия, а также налоговые нарушения, хотя ранее он заявлял, что «не будет вмешиваться в процесс» против своего сына и не помилует его.

О своем решении лидер США сообщил в официальном заявлении, обнародованном Белым домом.

Помилование Байден подписал в воскресенье, 1 декабря.

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Джо Байден

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