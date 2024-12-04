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Суд закрив справу проти сина Джо Байдена Гантера щодо незаконного зберігання зброї

16:01, 4 грудня 2024
Суддя окружного суду припинила всі провадження у справі, посилаючись на помилування президента Байдена щодо сина.
Суд закрив справу проти сина Джо Байдена Гантера щодо незаконного зберігання зброї
Джерело фото: AP / Julio Cortez
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У вівторок, 3 грудня, суд закрив справу про незаконне зберігання зброї проти сина чинного президента США Джо Байдена Гантера. Як пише The Hill, у короткому розпорядженні суддя окружного суду США Меріеллен Норейка припинила усі провадження у цій справі, посилаючись на те, що президент країни Джо Байден помилував свого сина.

У медіа зазначили, що Гантеру Байдену загрожувало до 25 років позбавлення волі та штраф у сумі 750 тисяч доларів.

Як писала «Судово-юридична газета», президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена, якого засудили за злочини, пов’язані з використанням зброї, а також податкові порушення, хоча раніше він заявляв, що «не буде втручатися в процес» проти свого сина і не помилує його.

Про своє рішення лідер США повідомив в офіційній заяві, оприлюдненій Білим домом.

Помилування Байден підписав у неділю, 1 грудня. 

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Джо Байден

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