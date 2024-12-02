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Джо Байден помилував свого сина Гантера, хоча раніше обіцяв цього не робити

08:57, 2 грудня 2024
Гантеру Байдену інкримінують кримінальні злочини пов’язані з використанням зброї, а також податкові порушення.
Джо Байден помилував свого сина Гантера, хоча раніше обіцяв цього не робити
Джерело фото: Getty Images
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена, якого засудили за злочини, пов’язані з використанням зброї, а також податкові порушення, хоча раніше він заявляв, що «не буде втручатися в процес» проти свого сина і не помилує його.

Про своє рішення лідер США повідомив в офіційній заяві, оприлюдненій Білим домом.

Помилування Байден підписав у неділю, 1 грудня. Він акцентував, що з дня, як він вступив на посаду президента США – казав, що «не буде втручатися в процес прийняття рішень Міністерством юстиції».

«І я дотримав свого слова, навіть коли бачив, як мого сина вибірково і несправедливо переслідують», – акцентував він. 

За словами американського президента, справа Гантера не містить обтяжувальних факторів, таких як використання підставного покупця або застосування придбаної зброї у злочинах. І за те, що люди не так заповнили заяву на купівлю зброю, їх майже ніколи не притягують до суду, зауважив Джо Байден.

«Тим, хто запізнився зі сплатою податків через серйозну залежність, але згодом сплатив їх з відсотками та штрафними санкціями, зазвичай виноситься некримінальне рішення. Зрозуміло, що до Гантера ставилися інакше», – пише він.

Чинний глава Білого дому підкреслив, що обвинувачення були висунуті лише після того, як кілька політичних опонентів у Конгресі «інспірували це, щоб атакувати мене та виступити проти мого обрання».

Він акцентував, що «жодна розумна людина, яка розглядає факти справ Гантера, не може дійти іншого висновку, окрім того, що Гантера було виділено лише тому, що він мій син, а це неправильно».

«Сподіваюся, американці зрозуміють, чому батько і президент дійшов такого рішення», – підсумував він.

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США Джо Байден

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