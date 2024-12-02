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Джо Байден помиловал своего сына Гантера, хотя раньше обещал этого не делать

08:57, 2 декабря 2024
Гантеру Байдену инкриминируют уголовные преступления связанные с использованием оружия, а также налоговые нарушения.
Джо Байден помиловал своего сына Гантера, хотя раньше обещал этого не делать
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал помилование для своего сына Гантера Байдена, осужденного за преступления, связанные с использованием оружия, а также налоговые нарушения.

О своем решении лидер США сообщил в официальном заявлении, обнародованном Белым домом.

Помилование Байден подписал в воскресенье, 1 декабря. Он акцентировал, что со дня вступления на должность президента США – говорил, что «не будет вмешиваться в процесс принятия решений Министерством юстиции».

«И я сдержал свое слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют», – акцентировал он.

По словам американского президента, дело Гантера не содержит отягчающих факторов, таких как использование подставного покупателя или применение приобретенного оружия в преступлениях. И за то, что люди не так заполнили заявление на покупку оружия, их почти никогда не привлекают в суд, заметил Джо Байден.

«Тем, кто опоздал с уплатой налогов из-за серьезной зависимости, но впоследствии уплатил их с процентами и штрафными санкциями, обычно выносится некриминальное решение. Понятно, что к Гантеру относились иначе», – пишет он.

Действующий глава Белого дома подчеркнул, что обвинения были предъявлены только после того, как несколько политических оппонентов в Конгрессе «инспирировали это, чтобы атаковать меня и выступить против моего избрания».

Он акцентировал, что «ни один умный человек, рассматривающий факты дел Гантера, не может прийти к другому выводу, кроме того, что Гантер был выделен лишь потому, что он мой сын, а это неправильно».

«Пытаясь сломить Гантера, они пытались сломить меня – и нет оснований верить, что на этом все кончится. Достаточно», – отметил он.

Байден подчеркнул, что на протяжении всей карьеры придерживался простого принципа: говорить американскому народу правду – и люди будут судить справедливо.

«Вот правда: я верю в систему правосудия. Но когда я боролся с этим, я также считаю, что грубая политика инфицировала этот процесс, что привело к судебной ошибке. И когда я принял решение в эти выходные, не было смысла затягивать дальше. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», – подытожил он.

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США Джо Байден

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