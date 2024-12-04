Східний апеляційний господарський суд поділився аналізом судової практики застосування законодавства у справах щодо захисту права власності

Аналіз містить загальну характеристику застосування господарськими судами законодавства у справах щодо захисту права власності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східний апеляційний господарський суд опублікував аналіз судової практики застосування законодавства у справах щодо захисту права власності (за 2023 рік – І півріччя 2024 року).

Як повідомили у суді, при підготовці матеріалів аналізу використано судову практику та судову статистику Східного апеляційного господарського суду, місцевих господарських судів та суду касаційної інстанції.

Зокрема, проаналізовано судову статистику, систематизовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду щодо спорів зазначеної категорії.

Даний аналіз містить такий зміст:

загальна характеристика застосування господарськими судами законодавства у справах щодо захисту права власності;

набуття права власності;

захист права власності;

окремі приклади розгляду спорів щодо державної власності;

захист права комунальної власності територіальних громад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.