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Восточный апелляционный хозяйственный суд поделился анализом судебной практики применения законодательства по защите права собственности

20:15, 4 декабря 2024
Анализ содержит общую характеристику применения хозяйственными судами законодательства по делам защиты права собственности.
Восточный апелляционный хозяйственный суд поделился анализом судебной практики применения законодательства по защите права собственности
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Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики применения законодательства по делам по защите права собственности (за 2023 год – I полугодие 2024 года).

Как сообщили в суде, при подготовке материалов анализа использована судебная практика и судебная статистика Восточного апелляционного хозяйственного суда, местных хозяйственных судов и суда кассационной инстанции.

В частности, проанализирована судебная статистика, систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда относительно споров указанной категории.

Данный анализ содержит следующее:

- общую характеристику применения хозяйственными судами законодательства по делам защиты права собственности;

- приобретение права собственности;

- защиту права собственности;

- отдельные примеры рассмотрения споров о государственной собственности;

- защиту права коммунальной собственности территориальных общин.

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