Восточный апелляционный хозяйственный суд поделился анализом судебной практики применения законодательства по защите права собственности

Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики применения законодательства по делам по защите права собственности (за 2023 год – I полугодие 2024 года).
Как сообщили в суде, при подготовке материалов анализа использована судебная практика и судебная статистика Восточного апелляционного хозяйственного суда, местных хозяйственных судов и суда кассационной инстанции.
В частности, проанализирована судебная статистика, систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда относительно споров указанной категории.
Данный анализ содержит следующее:
- общую характеристику применения хозяйственными судами законодательства по делам защиты права собственности;
- приобретение права собственности;
- защиту права собственности;
- отдельные примеры рассмотрения споров о государственной собственности;
- защиту права коммунальной собственности территориальных общин.
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