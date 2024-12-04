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Стало известно, в каких случаях совместитель имеет право на больничные за счет ПФУ

22:37, 4 декабря 2024
В случае мотивированного отказа страхователем или уполномоченными им лицами в назначении страховой выплаты по основному месту работы, застрахованное лицо имеет право на такую ​​выплату по месту работы по совместительству.
Стало известно, в каких случаях совместитель имеет право на больничные за счет ПФУ
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Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области рассказало, в каких случаях оказывается помощь по временной нетрудоспособности за счет ПФУ по совместительству.

Страховая выплата в связи с временной потерей трудоспособности застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора и по другим основаниям, предусмотренным законом, назначается и осуществляется по основному месту работы (деятельности) . Это определено частью первой статьи 22 Закона от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам застрахованным лицам (в том числе осуществляющим предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работающих на условиях трудового договора) предоставляется по основному месту работы (деятельности) или по месту работы по совместительству (найму) в порядке, установленном Кабмином.

Итак, частью первой статьи 22 Закона определена первоочередность реализации права застрахованных лиц на пособие по временной нетрудоспособности страхователями по основному месту работы.

С учетом приведенного, страхователь для реализации права застрахованного лица на пособие по временной нетрудоспособности осуществляет по основному месту работы назначение и предоставление указанной выплаты, рассчитанной только по основному месту работы, и в случае мотивированного отказа страхователем или уполномоченными им лицами в назначении страховой выплаты по основному месту работы, застрахованное лицо имеет право по месту работы по совместительству на такую выплату, рассчитанную только по совместительству. При этом данная норма распространяется как по месту работы по внешнему совместительству, так и по внутреннему.

Отмечается, что по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается страхователями по основному месту работы и по совместительству. При этом первые семнадцать дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем из средств предприятия, учреждения, организации.

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ПФУ

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