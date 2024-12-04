Украинцам напомнили, оказывается ли помощь по временной нетрудоспособности при отстранении от работы

В ПФ разъяснили вопрос предоставления пособия по временной нетрудоспособности при отстранении от работы без сохранения заработной платы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, оказывается ли помощь по временной нетрудоспособности при отстранении от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Там отметили, что статья 46 Кодекса законов о труде предусматривает отстранение работника от работы в определенных случаях.

Отстранение – это временная мера, которую работодатель вынужден принять во избежание негативных последствий, которые могут наступить, если работник или группа работников будут продолжать выполнять трудовые обязанности. Иногда это происходит по требованию третьей стороны.

Отстранение от работы оформляется приказом (распоряжением) работодателя с указанием оснований, условий и сроков отстранения.

Обычно отстранение от работы происходит без сохранения заработной платы, за исключением частных случаев, предусмотренных законодательством.

Право на страховые выплаты в связи с временной потерей трудоспособности имеют застрахованные лица в случае наступления страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятие предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом.

Статьей 15 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» определено, что пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме страховых выплат, полностью или частично компенсирующих потерю заработной платы (дохода), в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве. В случае отстранения лица от исполнения должностных обязанностей с прекращением выплаты заработной платы факт потери заработной платы при болезни или травме отсутствует.

«Следовательно лицу, отстраненному от работы без сохранения заработной платы, пособие по временной нетрудоспособности на основании выданных листков нетрудоспособности не предоставляется», - заявили в ведомстве.

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