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Українцям нагадали, чи надається допомога по тимчасовій непрацездатності під час відсторонення від роботи

23:35, 4 грудня 2024
У ПФ роз’яснили питання надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.
Українцям нагадали, чи надається допомога по тимчасовій непрацездатності під час відсторонення від роботи
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи надається допомога по тимчасовій непрацездатності під час відсторонення від роботи без збереження заробітної плати. Про це повідомили на офіційному сайті відомства.

Там зазначили, що стаття 46 Кодексу законів про працю передбачає відсторонення працівника від роботи у певних випадках. Відсторонення – це тимчасовий захід, якого роботодавець змушений вжити з метою уникнення негативних наслідків, що можуть настати, якщо працівник або група працівників продовжуватимуть виконувати трудові обов’язки. Інколи це відбувається на вимогу третьої сторони.

Відсторонення від роботи оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням підстав, умов та строків відсторонення.

Зазвичай відсторонення від роботи відбувається без збереження заробітної плати, за винятком окремих випадків, передбачених законодавством.

Право на страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності  мають застраховані особи у разі настання страхового випадку в період роботи (включно час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачене законом.

Статтею 15 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу), у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві. У випадку відсторонення особи від виконання посадових обов`язків з припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітної плати у разі хвороби або травми відсутній.

«Отже особі, відстороненій від роботи без збереження заробітної плати, допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі виданих листків непрацездатності не надається», - заявили у відомстві.

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Пенсійний фонд

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