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McDonald’s повертає сніданки, але поки що як пілотний проєкт і лише в одному місті

21:36, 5 грудня 2024
Мережа перевіряє, чи зможе повернути сніданки в закладах по всій країні.
McDonald’s повертає сніданки, але поки що як пілотний проєкт і лише в одному місті
Джерело фото: Janet Ganbold / Unsplash
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З 4 грудня у вінницьких ресторанах мережі McDonald’s стартує тестування ранкового меню, яке зникло після початку повномасштабного вторгнення Росії через повітряні тривоги та повʼязані з цим проблеми. Зараз мережа перевіряє, чи зможе повернути сніданки й в інших закладах по всій країні.

Як зазначили у компанії, тестування має на меті допомогти зрозуміти як адаптування формат сніданків до сучасних умов та інтегрувати ранкове меню в роботу ресторанів.

Тест триватиме кілька місяців, після чого уже буде прийнято рішення про розширення сніданків на інші міста.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у McDonald's в Україні до кінця 2025 року перестануть використовувати пластик в упаковці.

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бізнес McDonald's

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