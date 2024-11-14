У McDonald's в Україні до кінця 2025 року перестануть використовувати пластик в упаковці

Уже в грудні 2024 року обгортки для бургерів будуть із відновлених матеріалів із жиростійким покриттям, а стаканчики для «МакСанді» – із формованого целюлозного волокна.

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Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's в Україні планує повністю відмовитися від використання пластику до кінця 2025 року. Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив керівник відділу поставок компанії Олег Атанов.

За його словами, уже в грудні 2024 року обгортки для бургерів будуть із відновлених матеріалів із жиростійким покриттям, а стаканчики для «МакСанді» – із формованого целюлозного волокна.

Наразі пластикові кришечки для напоїв видають тільки на прохання відвідувачів, їм на зміну мають з’явитися кришечки з формованого целюлозного волокна – для холодних напоїв у травні 2025 року, для гарячих – наприкінці липня 2025-го.

«До кінця 2025 року компанія прагне вивести з обігу всю упаковку з пластиком і отримувати 100% пакувальних матеріалів для страв McDonald's із відновлюваних матеріалів. Практики, впроваджені цього року, дали змогу суттєво скоротити річне використання матеріалів. Наприклад, відмова від паперових вкладишів для таць – це мінус 100 тис. тонн паперу на рік, відмова від пластикових столових приладів і кришечок для напоїв – 48,5 тис. тонн на рік, відмова від гумових рукавичок у зоні виробництва – 70 тонн гуми», – повідомив Атанов.

Як писала «Судово-юридична газета», компанія повідомила про низку екологічних ініціатив зі скорочення використання пластику. Зокрема, компанія, відмовляється від пластикових столових приборів і поступово замінює їх на деревні, що у комплексі дасть змогу зменшити використання пластику. Згодом стало відомо, що McDonald's переходить з пластикових на паперові трубочки.

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