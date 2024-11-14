Практика судів
  1. В Україні

У McDonald's в Україні до кінця 2025 року перестануть використовувати пластик в упаковці

14:34, 14 листопада 2024
Уже в грудні 2024 року обгортки для бургерів будуть із відновлених матеріалів із жиростійким покриттям, а стаканчики для «МакСанді» – із формованого целюлозного волокна.
У McDonald's в Україні до кінця 2025 року перестануть використовувати пластик в упаковці
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's в Україні планує повністю відмовитися від використання пластику до кінця 2025 року. Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив керівник відділу поставок компанії Олег Атанов.

За його словами, уже в грудні 2024 року обгортки для бургерів будуть із відновлених матеріалів із жиростійким покриттям, а стаканчики для «МакСанді» – із формованого целюлозного волокна.

Наразі пластикові кришечки для напоїв видають тільки на прохання відвідувачів, їм на зміну мають з’явитися кришечки з формованого целюлозного волокна – для холодних напоїв у травні 2025 року, для гарячих – наприкінці липня 2025-го.

«До кінця 2025 року компанія прагне вивести з обігу всю упаковку з пластиком і отримувати 100% пакувальних матеріалів для страв McDonald's із відновлюваних матеріалів. Практики, впроваджені цього року, дали змогу суттєво скоротити річне використання матеріалів. Наприклад, відмова від паперових вкладишів для таць – це мінус 100 тис. тонн паперу на рік, відмова від пластикових столових приладів і кришечок для напоїв – 48,5 тис. тонн на рік, відмова від гумових рукавичок у зоні виробництва – 70 тонн гуми», – повідомив Атанов.

Як писала «Судово-юридична газета», компанія повідомила про низку екологічних ініціатив зі скорочення використання пластику. Зокрема, компанія, відмовляється від пластикових столових приборів і поступово замінює їх на деревні, що у комплексі дасть змогу зменшити використання пластику. Згодом стало відомо, що McDonald's переходить з пластикових на паперові трубочки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Україна McDonald's

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності

Комітет схвалив законопроект, який прибирає у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності, а також спрощує вимоги до IQ кандидатів.

Для перевірки доброчесності кандидатів до Вищого суду з публічно-правових спорів створять окрему Експертну раду

Замість ідеї використати вже створену Громадську раду міжнародних експертів, яка відбирає суддів ВАКС, автори законопроекту про Вищий суд з публічно-правових спорів пропонують сформувати окрему Експертну раду.

У Раді зареєстрували законопроект про створення Вищого суду з публічно-правових спорів

Ініціатором законопроекту про створення Вищого суду з публічно-правових спорів виступив перший заступник очільника фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

«Тимчасова люстраційна комісія» у США: чим займатиметься Департамент ефективності Ілона Маска і який у нього може бути статус

Якщо Маск і Рамасвамі увійдуть до складу федерального консультативного комітету, вони стануть так званими спеціальними державними службовцями, що не вимагає публічного розкриття інформації чи відмови від своїх активів.

Працюючим прокурорам можуть припинити виплату пенсій за вислугу років і пенсії по інвалідності

Хоча практика отримання одночасно і зарплати, і пенсії є не лише у прокурорів, позбавити пенсії за вислугу років пропонується саме працюючих прокурорів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді