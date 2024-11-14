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В McDonald's в Украине до конца 2025 года перестанут использовать пластик в упаковке

14:34, 14 ноября 2024
Уже в декабре 2024 года обертки для бургеров будут из восстановленных материалов с жиростойким покрытием, а стаканчики для «МакСанди» – из формованного целлюлозного волокна.
В McDonald's в Украине до конца 2025 года перестанут использовать пластик в упаковке
Источник фото: Getty Images
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Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в Украине намерена полностью отказаться от использования пластика до конца 2025 года. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом заявил руководитель отдела поставок компании Олег Атанов.

По его словам, уже в декабре 2024 года обертки для бургеров будут из восстановленных материалов с жиростойким покрытием, а стаканчики для «МакСанди»– из формованного целлюлозного волокна.

Сейчас пластиковые крышечки для напитков выдают только по просьбам посетителей, им на смену должны появиться крышечки из формованного целлюлозного волокна – для холодных напитков в мае 2025 года, для горячих – в конце июля 2025-го.

«До конца 2025 года компания стремится вывести из оборота всю упаковку с пластиком и получать 100% упаковочных материалов для блюд McDonald's из возобновляемых материалов. Практики, внедренные в этом году, позволили существенно сократить годовое использование материалов. Например, отказ от бумажных вкладышей для подносов – это минус 100 тыс. тонн бумаги в год, отказ от пластиковых столовых приборов и крышечек для напитков – 48,5 тыс. тонн в год, отказ от резиновых перчаток в зоне производства – 70 тонн резины», – сообщил Атанов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», компания сообщила о ряде экологических инициатив по сокращению использования пластика. В частности, компания отказывается от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на деревянные, что в комплексе позволит  уменьшить использование пластика. Впоследствии стало известно, что McDonald's переходит из пластиковых на бумажные трубочки.

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бизнес Украина McDonald's

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