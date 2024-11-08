McDonald's в Украине отказывается от пластиковых трубочек

Замена происходит постепенно, поэтому в некоторых ресторанах еще можно увидеть пластиковые трубочки.

Источник фото: McDonald's

McDonald's объявил о переходе из пластиковых на бумажные трубочки. Об этом сообщили в компании.

Такое решение призвано уменьшить использование пластика более чем на 55 тонн ежегодно.

Отмечается, что эта замена происходит постепенно, поэтому в некоторых ресторанах еще можно увидеть пластиковые трубочки, а некоторые уже полностью перешли на бумажные.

В компании указывают, что бумажные трубочки не деформируются и не размокают в течение длительного времени, не имеют постороннего вкуса, изготавливаются из восстановительных древесных источников, а раскладываются гораздо быстрее.

Как писала «Судебно-юридическая газета», компания сообщила о ряде экологических инициатив по сокращению использования пластика. В частности, компания отказывается от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на деревянные, что в комплексе позволит уменьшить использование пластика.

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