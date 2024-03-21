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КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

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  1. В Украине

McDonald's в Украине сокращает использование пластика

21:56, 21 марта 2024
Компания сообщила о ряде экологических инициатив по сокращению использования пластика.
McDonald's в Украине сокращает использование пластика
Источник фото: McDonald's
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Компания McDonald's в Украине сообщила о ряде экологических инициатив по сокращению использования пластика. В частности, компания отказывается от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на древесные приборы, что в комплексе позволит уменьшить использование пластика на 48,5 тонн ежегодно.

Деревянными станут столовые приборы для МакФлури, МакСанди и овсяной каши, а заказы напитков в ресторанах будут выдаваться без пластиковых крышек. Но при необходимости крышку можно попросить.

В то же время в компании отмечают, что есть ситуации, когда крышки действительно необходимы, поэтому все курьерские заказы и на вынос по-прежнему будут подаваться с крышками.

Также мы писали, что в японском McDonald's начали обеззараживать смартфоны в уборных, видео.

Кроме того, стало известно, что McDonald's обновляет свое меню и изменяет технологию приготовления Биг Мака.

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