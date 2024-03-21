McDonald's в Украине сокращает использование пластика

Компания сообщила о ряде экологических инициатив по сокращению использования пластика.

Источник фото: McDonald's

Компания McDonald's в Украине сообщила о ряде экологических инициатив по сокращению использования пластика. В частности, компания отказывается от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на древесные приборы, что в комплексе позволит уменьшить использование пластика на 48,5 тонн ежегодно.

Деревянными станут столовые приборы для МакФлури, МакСанди и овсяной каши, а заказы напитков в ресторанах будут выдаваться без пластиковых крышек. Но при необходимости крышку можно попросить.

В то же время в компании отмечают, что есть ситуации, когда крышки действительно необходимы, поэтому все курьерские заказы и на вынос по-прежнему будут подаваться с крышками.

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Кроме того, стало известно, что McDonald's обновляет свое меню и изменяет технологию приготовления Биг Мака.

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