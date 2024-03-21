McDonald's в Україні скорочує використання пластику

Компанія повідомила про низку екологічних ініціатив зі скорочення використання пластику.

Джерело фото: McDonald's

Компанія McDonald's в Україні повідомила про низку екологічних ініціатив зі скорочення використання пластику. Зокрема, компанія, відмовляється від пластикових столових приборів і поступово замінює їх на деревні прилади, що у комплексі дасть змогу зменшити використання пластику на 48,5 тонн щорічно.

Дерев’яними стануть столові прибори для МакФлурі, МакСанді та вівсяної каші, а замовлення напоїв у ресторанах видаватимуть без пластикових кришок. Але за потреби, кришку можна попросити.

Водночас у компанія зазначають, що є ситуації, коли кришки справді необхідні, тому всі кур'єрські замовлення і на виніс, як і раніше, будуть подаватися з кришками.

Також ми розповідали, що у японському McDonald's почали знезаражувати смартфони у вбиральнях, відео.

Крім того, стало відомо, що McDonald's оновлює своє меню та змінює технологію приготування Біг Маку.

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